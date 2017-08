L'uragano Harvey declassato a categoria 3

L’uragano Harvey, arrivato sulla costa del Texas attorno questa notte (le 4 del mattino in Italia) con venti fino a 209 km orari, ha rallentato la sua corsa. Lo riportano i media americani. L’uragano è stato ora ridimensionato a «tempesta di categoria 3», con venti fino a 200 km orari.

I funzionari di Rockport, in Texas, stanno ricevendo i primi rapporti di danni provocati dall’uragano Harvey, ma i responsabili dell’emergenza stanno avendo problemi nel rispondere alle chiamate. Il city manager Kevin Carruth ha detto al telefono di aver sentito notizie di un albero caduto su una casa mobile e di tetti crollati su case. La città, circa 50 chilometri a nord-est di Corpus Christi, ha avuto picchi di ondate di vento di oltre 125 miglia orarie, secondo le relazioni del Centro Nazionale meteorologico. Il capo del dipartimento volontari dei Vigili del fuoco Steve Sims ha comunicato che ci sono circa 15 pompieri volontari pronti alla stazione dei vigili del fuoco, in attesa che le condizioni del tempo migliorino a sufficienza da permettere ai loro mezzi dei viaggi di salvataggio e di valutazione dei danni nella città, che conta circa 10.000 abitanti.

L’uragano Harvey, che si è abbattuto questa notte (le 4 del mattino in Italia) sulle coste del Texas con venti fino a 209 chilometri l’ora, ha lasciato 211.000 case senza corrente. Lo ha annunciato l’azienda dell’elettricità Ercot, secondo quanto riportato dai media americani. Le autorità locali hanno chiesto agli abitanti di Corpus Christie, la città principale della zona colpita dall’uragano, di far bollire l’acqua prima di berla. Il sindaco di Rockport, 50 chilometri da Corpus Christi, ha chiesto ai cittadini che hanno deciso di restare nelle loro case di scriversi il codice fiscale sulle braccia per rendere più semplice l’eventuale identificazione in caso restino vittime dell’uragano.