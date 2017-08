Drone vicino San Pietro, controlli in tutta la zona

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Controlli sono scattati questa mattina a Roma in zona Vaticano, nell'area del rione Borgo, per la presenza di un drone sospetto. Nell'area vaticana, per motivi di sicurezza, è prevista la 'no fly zone'. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri e l'area è stata più volte sorvolata da un elicottero per verifiche dall'alto. I controlli si sono protratti per oltre un'ora, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato infatti di un piccolo drone di tipo commerciale. Secondo quanto si è appreso, il drone è poi atterrato in un piccolo quadrilatero compreso tra Borgo Pio, Borgo Angelico, Porta Angelica e via del Mascherino, a pochi metri da piazza San Pietro. Al momento non è stato trovato.