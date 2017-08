Lavoro:scoperti da Gdf nel Cosentino 21 dipendenti "in nero"

(ANSA) - COSENZA, 26 AGO - Ventuno lavoratori impiegati in "nero" sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza in due distinte strutture turistiche dell'Alto Tirreno cosentino. I militari, nell'ambito dei controlli effettuati nelle principali località turistiche della zona, hanno riscontrato che due società, una proprietaria di un albergo e l'altra che gestisce un lido balneare, utilizzavano i lavoratori in assenza delle previste garanzie contrattuali ed assicurative per poche settimane e solo per le esigenze dettate dall'afflusso dei villeggianti, senza regolarizzarne la posizione lavorativa. Le società controllate sono state "diffidate", cosi' come previsto dalla normativa vigente alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate, entro i termini previsti. Nello specifico, i lavoratori riconducibili a tali imprese dovranno essere assunti per almeno 3 mesi.(ANSA).