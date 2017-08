(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Un elicottero Usa Black Hawk è precipitato ieri sera al largo delle coste dello Yemen, mentre l'equipaggio stava effettuando un volo di addestramento. Un militare è disperso, mentre gli altri cinque che erano a bordo sono stati tratti in salvo. Lo ha comunicato il Comando centrale delle forze armate statunitensi. Si indaga sulle cause dell'incidente. Nello Yemen è in corso un sanguinoso conflitto dal marzo 2015.