Droga:Cc intervengono per un incendio e scoprono piantagione

(ANSA) - ACRI (COSENZA), 26 AGO - Erano intervenuti, in una zona di campagna, per un'attività di soccorso alla popolazione in seguito all'emergenza incendi che sta interessando il territorio, ma hanno trovato una piantagione di canapa indiana. E' successo ad Acri, in località "Re di Acri" dove i militari della locale stazione dell'Arma, dipendente dalla Compagnia di Rende, si sono imbattuti nella coltivazione nascosta nella fitta vegetazione dei luoghi e non facilmente individuabile. In tutto sono state trovate 210 piante di canapa indiana e diversi strumenti utilizzati per irrigare il campo. Tutto il materiale è stato sequestrato. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili della coltivazione illecita.(ANSA).