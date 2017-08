Quasi una tonnellata di sigarette di contrabbando in casa

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Quasi una tonnellata di sigarette di contrabbando, stipate in stanze e corridoi, sono state trovate dai carabinieri in un'abitazione di Afragola (Napoli). Un giovane di 26 anni, Raffaele Perone, è stato arrestato, la scorsa notte, dai militari della locale stazione. Durante la perquisizione, seguita ai servizi di osservazione nel rione Salicelle, i militari dell'arma hanno scoperto che aveva riempito le stanze e i corridoi della sua casa con numerosi scatoloni contenenti 4.492 stecche di "bionde" di contrabbando, in pratica 900 kg circa di sigarette, pronte per l'immissione in vendita sul mercato illegale. L'arrestato è in attesa del rito direttissimo. (ANSA).