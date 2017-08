Barcellona: il re a manifestazione 'Non ho paura!'

(ANSA) - MADRID, 25 AGO - Per la prima volta nella storia moderna della Spagna un re partecipa a una manifestazione: questo pomeriggio Felipe VI sarà a Barcellona con tutti i leader politici spagnoli alla grande manifestazione unitaria 'No Tinc Po', 'Non Ho Paura', convocata in risposta agli attentati jihadisti della settimana scorsa. Il corteo percorrerà dalle 18.00 Paseo de Gracia fino a Plaza Catalunya, a pochi metri dal luogo in cui il terrorista Yaounes Abouyaaqoub, della cellula jihadista guidata dall'imam di Ripoll, ha falciato la folla sulla Rambla a bordo di un furgone bianco. Gli attentati di Barcellona e Cambrils hanno fatto 15 morti e 134 feriti. La manifestazione sarà aperta da rappresentanti delle forze di sicurezza e dai servizi di urgenza catalani. Poi verranno i leader politici. Quindi una folla che si prevede ingente. Accanto a re Felipe Vi ci saranno fra gli altri il premier Mariano Rajoy e il presidente catalano Carles Puigdemont, i membri dei governi spagnolo e catalano, tutti i presidenti regionali.