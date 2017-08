Terrorismo, pm chiede archiviazione per morte Amri

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione del procedimento sulla morte del killer del mercatino di Natale di Berlino Anis Amri perché gli agenti che gli spararono si trovarono in una "evidente" condizione di legittima difesa. I pm diretti da Luisa Zanetti non avevano iscritto nel Registro degli indagati i due poliziotti che, la notte tra il 22 e 23 dicembre del 2016, avevano reagito quando il tunisino aveva estratto una pistola e aveva sparato, ferendo uno degli agenti. Il fascicolo era rimasto a Modello 45, ovvero relativo ad atti non costituenti notizia di reato.