Iraq: 60 per cento di Tal Afar strappata all'Isis

(ANSA) - BAGHDAD, 26 AGO - Un altro quartiere di Tal Afar, quello di Qala, è stato riconquistato oggi dalle forze governative irachene, che stanno ormai combattendo per strappare all'Isis il vecchio centro della città e la Cittadella ottomana. Lo ha detto il generale Abdul Amir Yarallah, comandante dell'offensiva. Il generale ha precisato che finora 16 dei 28 quartieri della città sono stati riconquistati dalle sue forze, corrispondenti al 60 per cento del territorio. Intanto il ministro della Difesa Urfan al Hiyali si è recato in visita alla linea del fronte della battaglia cominciata domenica scorsa per strappare allo Stato islamico questa città situata 80 chilometri a ovest di Mosul, di importanza strategica perché posta lungo le vie di comunicazione con la Siria, usate dai jihadisti per fare transitare uomini e armi.