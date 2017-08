India: condanna guru, polizia chiude 36 suoi ashram

(ANSA) - NEW DELHI, 26 AGO - All'indomani delle gravi violenze esplose dopo l'annuncio a Panchkula, nello Stato di Haryana, della condanna per stupro del santone Gurmeet Ram Rahim, la polizia indiana ha proceduto alla chiusura con sigilli di 36 ashram della sua associazione socio-spirituale Dera Sacha Sauda. Lo riferisce la tv India Today. Si tratta di centri situati in varie zone, fra cui Kurukshetra, Kaithal e Ambala, che sono stati chiusi per ordine delle Alte Corti dell'Haryana e del Punjab. Durante l'ondata di violenze seguite all'annuncio della sentenza, gli agenti hanno arrestato almeno 600 persone riconosciute come seguaci del 'Messaggero di Dio' ora in carcere. Nelle loro ordinanze i tribunali hanno specificato che tutti i danni provocati dagli adepti del guru saranno compensati con denaro proveniente dalle casse della sua associazione. Infine si è appreso che sei guardie del corpo di Ram Rahim sono state arrestate dalla polizia di Chandigarh, con il sequestro di armi e taniche di benzina in loro possesso.