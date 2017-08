Bimba profuga in attesa di trapianto, visita delegazione Onu

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - E' in attesa di un trapianto renale, ma lei, profuga siriana di 13 anni, è piena di speranza ed è con questa speranza che ha ricevuto la visita di una delegazione dell' Alto Commissariato dell'Onu. Ricoverata a luglio presso la Nefrologia Pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretta dal dottor Bruno Gianoglio) attraverso un corridoio umanitario coordinato dal Sinodo Valdese, è in dialisi cronica a causa di una displasia renale congenita che l'ha portata all'insufficienza renale terminale un anno fa. Dopo la fuga dal suo Paese con i genitori e sei fratelli, era approdata in Libano dove l'Alto Commissariato Onu per i profughi ha iniziato a seguirla e, con l'ausilio dei volontari valdesi, a organizzarne il trasferimento a Torino.(ANSA).