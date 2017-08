E’ un italiano incensurato e laureato l’uomo che lo scorso 19 agosto ha attaccato un cartello all’interno del parcheggio del centro commerciale Carosello di Carugate (Milano) in cui offendeva un disabile colpevole di aver chiamato la polizia locale poichè la sua auto sostava nel posto riservato ai portatori di handicap. La polizia ha fornito pochi dettagli sulla sua identità, volendo tutelare la sua privacy in virtù della condizione di incensurato. Le immagini riprese dalle telecamere del centro commerciale, però, non lasciano dubbi sull'identificazione dell’automobilista. Nonostante la laurea, tra l’altro, ha commesso un errore scrivendo la parola «handiccappato», con due «c».