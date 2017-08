Sicilia: Mineo, non ho intenzione di autocandidarmi

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Io non vedo né candidature né ho intenzione di autocandidarmi a nulla". Così il senatore di SI Corradino Mineo ai microfoni del Giornale Radio Rai risponde a chi gli chiede se sia pronto a candidarsi in Sicilia, spiegando al contempo però di essere critico nei confronti dell'operazione portata avanti dal sindaco di Palermo Orlando. "Sono stato molto interessato al tentativo di Orlando. Mi pare però che questa operazione mostri la corda, che non sia innovativa, che metta insieme pezzi di classe politica che non hanno dato una buona prova in passato. Quindi - dice Mineo - appoggio questo "no" che le forze della sinistra stanno dicendo". Una linea, quella scelta da Orlando, che secondo il senatore di SI risulta fragile perché "non puoi riprendere - dice Mineo - parti delle classi dirigenti che hanno governato con Crocetta e con Cuffaro e metterle insieme per non perdere, perché così si perde".