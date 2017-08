Torna in libertà dopo rapina a irlandese, scippa americana

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - É stato arrestato e condannato, 6 giorni fa a Napoli, dopo avere scippato una turista irlandese ma beneficia della sospensione della pena e, appena tornato libero, rientra in azione rapinando il cellulare a una turista Usa: a finire nuovamente in manette è stato un cittadino magrebino che, con violenza, si è impossessato del telefono cellulare di una donna americana, a cui ha anche procurato lesioni guaribili in 7 giorni. A bloccare il rapinatore seriale di turiste estere, che ha appena 19 anni, sono stati agenti dei "Falchi" della VI sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile. Abderrazak Boufaris, questo il nome dello scippatore, è stato fermato dai poliziotti in piazza Principe Umberto. La vittima lo ha riconosciuto. Inoltre aveva addosso il cellulare rubato. Dagli accertamenti è poi emerso che sei giorni fa era stato arrestato dalla Polfer, per avere derubato una turista irlandese: condannato a un anno e 4 mesi, era in libertà per avere beneficiato della sospensione della pena. (ANSA).