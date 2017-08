Vitalizi: M5S, subito esame ddl, basta giochetti da Pd

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Abbiamo scritto al senatore Torrisi, presidente della prima commissione Affari Costituzionali del Senato per mettere in calendario il primo giorno utile la discussione dell'abolizione dei vitalizi. La nostra intenzione è testare la reale convinzione di Zanda e del Pd nell'abolire questo odioso privilegio". E' quanto si legge in una nota del Movimento. "Li aspettiamo all'ufficio di presidenza - affermano i senatori pentastellati Vito Crimi, Giovanni Endrizzi e Nicola Morra - e vedremo se accetteranno di discutere subito il ddl. Siccome durante l'estate, sotto l'ombrellone, molti senatori del Partito Democratico hanno cominciato a farsi venire voglia di passi indietro, vogliamo capire le reali intenzioni del partito di Governo. E' finita l'era dei giochetti firmati Zanda - afferma Vito Crimi -. Ora, alla verifica dei fatti, vedremo se hanno davvero intenzione di abolire gli odiosi vitalizi".