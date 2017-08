Sicilia: Anzaldi (Pd), su abusivismo da Grillo doppia morale

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Grillo si conferma maestro di doppia morale: da una parte pubblica sul suo blog un'intervista al geologo Mario Tozzi che spiega come le cause dei disastri vadano ricercate innanzitutto su abusivismo e case costruite ignorando le regole antisismiche, dall'altra manda Di Maio a Ischia a sostenere il disegno di legge sanatoria sugli abusivi e decide di impostare la campagna di Cancelleri in Sicilia sul modello Bagheria, condono alle case abusive e giustificazione del cosiddetto 'abusivismo di necessità', che nessuno ha ancora capito cosa sia ma intanto viene mandato un messaggio chiaro a chi ha la villa abusiva con piscina". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Di Maio e Cancelleri nel loro tour elettorale perché non dicono ai sindaci - si chiede Anzaldi - che devono demolire le costruzioni abusive, invece di sanarle? Perché non lo dicono al sindaco di Bagheria, esponente M5s?".