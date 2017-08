Terremoto: agricoltore, ricominciato con nostre forze

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 AGO - "Abbiamo ricominciato da soli e con le nostre forze, attendere i finanziamenti per riprendere all'ANSA la voglia di ricominciare a fare impresa e dare continuità al proprio lavoro, malgrado il terremoto e un capannone danneggiato, è Gianni Coccia. E lo fa a nome della "Cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia", di cui è presidente suo fratello Luciano. "Il sisma aveva provocato danni alle tamponature e ai tramezzi del nostro stabilimento nella zona industriale di Norcia - ha detto l'agricoltore - e ci siamo chiesti cosa fare noi 14 soci. La risposta, se volevamo dare un futuro alle nostre attività, è stata semplice: rimboccarsi le maniche e affrontare quello che c'era da affrontare". La Cooperativa, che lavora tutta la filiera di legumi e cereali, ha provveduto a un aumento di capitale sociale. "Abbiamo iniziato i lavori di recupero dell'immobile - ha spiegato ancora Coccia - e così abbiamo ricominciato a lavorarci". "Tanto che in questi giorni - ha aggiunto - stiamo pulendo la lenticchia raccolta a inizio agosto". "Sono serviti circa 100 mila euro per rendere di nuovo agibile il capannone - ha spiegato il socio della Cooperativa - mentre dallo Stato credo che otterremo, non so quando, un rimborso di circa 50 mila euro, stando ai calcoli fatti". "L'importante era comunque ricominciare - ha sottolineato Coccia -, malgrado la siccità che ci ha fatto perdere circa il 30% del raccolto, siamo comunque soddisfatti: al termine di un anno così complicato non era scontato riuscite a seminare e raccogliere la lenticchia a Castelluccio".(ANSA).