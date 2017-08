Frana confine Svizzera: sospese ricerche degli otto dispersi

(ANSA) - VILLA DI CHIAVENNA (SONDRIO), 26 AGO - Sono state sospese nella zona del Pizzo Cengalo, al confine della provincia di Sondrio con la Svizzera, le ricerche degli otto alpinisti dispersi da martedì scorso, giorno in cui una gigantesca massa di detriti si staccò dalla montagna, portando a valle oltre quattro milioni di metri cubi di materiale. Lo ha comunicato la Polizia grigionese con una nota, precisando che le persone disperse sono due persone di nazionalità svizzera, quattro tedeschi e due austriaci. "La ricerca delle otto persone disperse dopo la frana del pizzo Cengalo - si legge nel comunicato - al momento non riprenderà. Nella zona potrebbero verificarsi ulteriori smottamenti. La situazione verrà costantemente rivalutata. Le operazioni per trovare le persone che mancano all'appello da mercoledì sono state interrotte dopo che, ieri pomeriggio, una seconda colata di fango ha raggiunto il villaggio di Bondo".