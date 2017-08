(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Sono salite a circa mille le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile, a seguito alla scossa di terremoto dello scorso 21 agosto. In particolare, secondo i dati forniti dai Comuni, 740 sono i cittadini di Casamicciola che la scorsa notte hanno trovato ospitalità prevalentemente in strutture alberghiere, mentre, per il Comune di Lacco Ameno, gli assistiti sono 225. A questi si devono aggiungere, oltre alle 19 persone spostate da una struttura di lunga degenza nel Comune di Forio in parte in albergo e in parte in un'analoga struttura dell'isola, tutti gli altri cittadini che, non potendo rimanere nelle proprie case perché inagibili o in attesa delle verifiche, hanno trovato autonomamente una sistemazione.(ANSA).