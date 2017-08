Si siede su parapetto 'Marco Polo' e cade, grave passeggero

(ANSA) - VENEZIA, 26 AGO - Si è seduto sul parapetto nella parte esterna dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, lasciandosi poi cadere nel vuoto. Un uomo di nazionalità turca è precipitato stamane per alcuni metri, schiantandosi al suolo e procurandosi delle fratture. È stato soccorso e trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Per lui la prognosi è riservata. Al momento, infatti, non sono chiari i motivi del gesto.