Renzi a Festival Mente: segretario rinuncia presentare libro

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 AGO - Matteo Renzi non sarà a Sarzana per presentare il libro "Avanti" al Festival della Mente a settembre. Il segretario del Pd, ha annunciato il sindaco Alessio Cavarra, ha rinunciato dopo le critiche del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore Giampedrone che hanno minacciato di togliere il patrocinio all'evento."Penso che sarebbe stato utile discutere nel merito - ha detto Cavarra -. I libri servono a questo. La decisione di revocare il patrocinio è incredibile. A maggior ragione pensando che l' evento in cui abbiamo invitato Renzi è fuori dal programma". Cavarra si è consultato con Renzi e ha rimandato la presentazione a un'altra occasione. "Rimane l'amarezza per la figura della Regione: a chi fa paura la presentazione di un libro o le idee in esso contenuto? C'è da chiedersi se Toti consideri coerente con il pensiero liberale la scelta di censura". "Se Renzi vuole presentare il suo libro a Sarzana liberissimo di farlo e benvenuto - dice Toti -. Ma non a spese del contribuente".