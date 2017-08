Traffico molto intenso nel sabato da "bollino rosso". 4 km di cosa sull'Autocisa

Il traffico, fin dalle prime ore del mattino, è in progressiva intensificazione in questo ultimo sabato d’agosto contrassegnato da "bollino rosso", con code in uscita dalle località di villeggiatura, alle barriere di confine e lungo le principali direttrici e flusso molto intenso in direzione dei centri urbani. Lo rende noto Viabilità Italia.



Tante le difficoltà sulla autostrade. In particolare, verso mezzogiorno, Autostrade per l’Italia segnalava, in Emilia Romagna, code sulla A14, in direzione nord tra Cattolica ed Imola, coda a tratti e tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti, e tra Bologna San Lazzaro ed il bivio con la A1 coda a tratti e tempi di percorrenza di un’ora. In direzione sud, tra il bivio con il Raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro, coda a tratti e tempi di percorrenza di 40 minuti. Sull'A1, in direzione nord, tra il bivio con la A14 e Modena sud, coda a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di 20 minuti. Verso sud, tra Modena sud e Valsamoggia, coda a tratti e tempi di percorrenza di 15 minuti. Anche tra Fidenza e Parma il traffico è rallentato come si vede nel frame messo in apertura dell'articolo.

Code si registrano sulla A1, in direzione sia nord che sud; la A4 in direzione Venezia; la A9 in direzione Svizzera, per l’attraversamento della dogana; la A10 in direzione Genova; la A12 in direzione nord; la A14 in entrambe le direzioni; la A22 in entrambe le direzioni; la A23 in entrambe le direzioni; la A26 in direzione sud; la A27 in direzione nord e la A30 in direzione Caserta.

Per gli imbarchi verso Villa San Giovanni dal porto di Messina, si registrano circa 2 ore di attesa per i veicoli leggeri. Al Traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, coda in corrispondenza del piazzale Italiano verso Chamonix: attesa prevista 15 minuti. Traffico sostenuto ma generalmente scorrevole sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas; da segnalare solo qualche rallentamento.