Nascondeva arma e droga in un box, arresto nel Foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 26 AGO - Nascondeva armi e droga in un box nella sua disponibilità: è il motivo per cui un pregiudicato di 22 anni di San Severo, Marco Primavera, è stato arrestato nel corso di controlli eseguiti nella zona da agenti della Squadra mobile di Foggia e del commissariato di San Severo, coadiuvati dai reparti prevenzione crimine. Primavera è genero di Severino Palumbo, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della criminalità locale, ucciso in un agguato mafioso il 2 aprile 2015. Durante una perquisizione in un box a San Severo, in via Calabria, locale nella disponibilità di Primavera, i poliziotti hanno trovato occultati una pistola Beretta 9X21 con matricola cancellata, 15 proiettili per la stessa arma, tre grammi di cocaina e 30 grammi di marijuana. Il 22enne è stato trasferito in carcere.