Incidenti montagna: alpinista precipita su Cervino, morto

(ANSA) - AOSTA, 26 AGO - Un alpinista è morto dopo essere precipitato dal versante svizzero del Cervino. Era in compagnia di un altro scalatore, rimasto illeso. I due non erano legati, fa sapere la polizia del canton Vallese. Le procedure d'identificazione della vittima non sono ancora concluse ma "non si tratta di un italiano", ha detto all'ANSA un portavoce della polizia elvetica. Secondo quanto riferito da alcuni media svizzeri, l'uomo è di nazionalità ungherese. L'incidente è avvenuto verso le 13 del 25 agosto, a quota 3.400 metri. Per motivi da accertare l'uomo è caduto per un centinaio di metri ed è stato recuperato privo di vita in fondo a un canalone. La vittima e il suo compagno di scalata erano partiti giovedì e avevano raggiunto la vetta (4.478 metri) il giorno seguente. Dopo aver dormito in un bivacco, la Capanna Solvay (4.003 metri), stavano proseguendo la discesa per rientrare a Zermatt.