(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Otto persone, incluso un bambino, sono morte oggi in Inghilterra e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a un incidente sull'autostrada M1 vicino a Milton Keynes, circa 86 chilometri a nordovest di Londra, che ha coinvolto due camion e un minibus: gli autisti dei camion sono stati arrestati e la polizia sospetta che uno di loro guidava in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta la Bbc online, tutte le vittime si trovavano sul minibus, che proveniva dalla zona di Nottingham.