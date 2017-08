Migranti sgomberati: Parolin, violenza inaccettabile

(ANSA) - RIMINI, 26 AGO - "Quelle immagini non possono che provocare sconcerto e dolore, soprattutto per la violenza che si è manifestata. E la violenza non è accettabile da nessuna parte": lo ha detto il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a margine del Meeting di Cl, riferendosi allo sgombero dei migranti a Roma. "Non dimentichiamo, almeno noi, che queste donne, questi uomini, questi bambini sono in questo istante nostri fratelli. E questa parola, fratelli, traccia una divisione netta tra colori che riconoscono Dio nei poveri e nei bisognosi e coloro che non lo riconoscono". Quanto invece alla sicurezza e al video dell'Isis di minacce al Vaticano, il card. Parolin ha commentato: "Ho visto ieri quel video che hanno trasmesso in televisione. Evidentemente non può non preoccupare, soprattutto per questo odio insensato che c'è". "Credo che in Vaticano non ci sono misure addizionali, per quanto io sappia si continua con lo stesso livello di attenzione e di sicurezza che c'è stato di questi tempi".