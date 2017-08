(ANSA) - TORRE SANTA MARIA (SONDRIO), 26 AGO - La corsa in montagna in notturna finisce in tragedia in Valtellina. Pasquale Pedrolini, 50 anni, stava partecipando alla "Valmalenco UltraDistance Trail" quando intorno alle 3 di notte tra venerdì e sabato è morto, probabilmente per un infarto, durante l'impegnativa competizione agonistica in quota, mentre si trovava a Torre di Santa Maria (Sondrio). L'uomo, residente a Chiesa in Valmalenco dove era fiorista e proprietario di un negozio, era il presidente della Pro Loco locale. La gara è partita a mezzanotte da Chiesa in Valmalenco. L'atleta, dopo aver percorso diversi chilometri ed essere arrivato a 1.400 metri di altitudine nei pressi dell'Alpe Piasci, ha accusato un forte malore, nello specifico un arresto cardiocircolatorio, ed è caduto a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo, il personale medico della gara ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e quello civile.