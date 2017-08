(ANSA) - VILLA DI CHIAVENNA (SONDRIO), 26 AGO - Sono state definitivamente abbandonate le ricerche delle 8 persone date per disperse dopo la frana del pizzo Cengalo in Val Bregaglia, al confine con l'italiana Villa di Chiavenna (Sondrio). Lo ha reso noto la Polizia elvetica, che in un primo tempo aveva comunicato la sospensione delle ricerche. E' stato appurato che gli escursionisti (2 svizzeri, 4 tedeschi e 2 austriaci) si trovavano proprio nella zona della frana, scesa a valle al momento del distacco ad una velocità di 250 km/h.