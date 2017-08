Vescovo Assisi, no a guerra di religione

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - "I terroristi non ci trascineranno in una guerra di religione": è il messaggio del vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, alla vigilia della preghiera per la pace, istituita il 27 di ogni mese. "Quando potremo unirci nella preghiera, per la pace, dello 'spirito di Assisi, senza aver dovuto ascoltare un altro bollettino di guerra, con morti e feriti, con una interminabile scia di sangue?", si è chiesto. "I morti di Barcellona, e i tanti con loro - ha sottolineato il vescovo -, in tutte le situazioni di violenza del mondo, e le insane parole di governanti che agitano prospettive di guerra nucleare, ci spingono a dare alla nostra preghiera nuova forza. Unendoci tutti. Pregando in Cristo, il Dio crocifisso che non fa violenza, ma la subisce per amore. In sintonia con la preghiera anche delle altre religioni, e sale verso l'unico Padre, il Dio della pace". Secondo monsignor Sorrentino "troppe guerre di religione nel passato hanno insanguinato anche i popoli cristiani, al loro interno".