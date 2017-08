(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Non abbiamo mai pagato un affitto per abitare nel palazzo di via Curtatone. Raccoglievamo soldi ogni tanto quando si rompeva qualcosa per ripararla". A dirlo gli alcuni ex occupanti dello stabile sgomberato la settimana scorsa a Roma. "Chi abitava li non aveva neanche i soldi per pagare l'affitto - raccontano alcune rifugiate - solo qualcuno lavorava. Chi aveva la possibilità partecipava alla colletta come, ad esempio, quando si rompeva qualche finestra o alcuni mesi fa che si è rotto il motore dell'acqua. Lo abbiamo riparato noi. Certo non potevamo aspettare i tempi del comune". Gli ex occupanti dell'edificio negano di aver mai avuto dei badge per entrare. "Gli ospiti che dovevano accedere al palazzo - spiegano - mostravano i documenti all'ingresso, ma mai nessuno ha avuto un pass".