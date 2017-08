(ANSA) - MADRID, 26 AGO - Un unico enorme striscione bianco con la scritta "No Tinc Por", 'Non ho paura', portato da 75 rappresentanti dei servizi di sicurezza e di emergenza di Barcellona, apre la grande manifestazione di Paseig de Gracia in risposta agli attentati. Una folla enorme ha invaso l'immenso viale dei negozi della capitale catalana. Molte le bandiere dell'indipendenza catalana. Al corteo partecipano re Felipe VI, il premier Mariano Rajoy, il presidente catalano Carles Puigdemont e tutti i principali leader politici spagnoli.