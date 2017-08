(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Un alpinista è precipitato e morto stamani a circa 3.000 metri di quota sul Vioz, sopra Peio, nel Trentino nordoccidentale. L'uomo stava percorrendo un sentiero in discesa, quando è caduto nel vuoto per una quarantina di metri e il 118, giunto sul posto in elisoccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta di un trentino di 59 anni, che stava andando dal rifugio Mantova al Vioz. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dall'elicottero mentre era ormai in corso un temporale. (ANSA).