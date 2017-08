(ANSA) - ROMA, 26 AGO - I social network Facebook e Instagram sono bloccati, e ci sono migliaia di utenti in tutto il mondo che affermano di non riuscire a collegarsi. Secondo vari media, che citano il sito Down Detector, che monitora i problemi di accesso ai social, Facebook sta subendo un "blackout totale", sia sull'applicazione da desktop che su quella mobile.