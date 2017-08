Migranti sgomberati: organizzatori corteo, siamo oltre 5.000

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "La manifestazione è appena iniziata e siamo già oltre 5.000". A dirlo al megafono gli organizzatori del corteo "Stop sgomberi in corso a Roma". In testa alla manifestazione, i migranti sgomberati dal palazzo di via Curtatone. Molti i bambini che, anche in carrozzina, stanno sfilando lungo via Cavour, nel centro della Capitale. "Con la manifestazione di oggi vogliamo denunciare che siamo stanchi di questi sgomberi che andavano concordati e continuano a non esserlo - dice Luciano dei Movimenti di lotta per l'abitare - chiediamo un tavolo istituzionale con Comune, Regione, Prefettura e Questura per trovare una soluzione". I manifestanti stanno sfilando al grido: "vogliamo una casa". Tra i cartelli esposti anche uno con su scritto: "poliziotto fatti dare una carezza", riferito al gesto di un agente che ha accarezzato una migrante durante lo sgombero di piazza Indipendenza.