ANSA) - APRICA (SONDRIO), 26 AGO - Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in Valtellina. Secondo le prime informazioni, in quanto i soccorsi stanno ancora operando sul posto, c'è stata una violenta collisione fra due motociclette lungo i tornanti della strada statale 309 che conduce al passo dell'Aprica (Sondrio). Sul luogo dello scontro pattuglie di carabinieri, Polstrada, ambulanze e Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio. La strada è, al momento, interrotta nel tratto interessato all'incidente.