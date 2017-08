Bimbo di 5 anni rischia di annegare in piscina in Gallura

(ANSA) - OLBIA, 26 AGO - Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Golfo Aranci. Un bimbo di 5 anni di nazionalità polacca ha rischiato di annegare nella piscina del residence Valtur di Sos Aranzos, dove era in vacanza con i genitori. Il piccolo, insieme ad altri 30 bambini, stava partecipando ai giochi organizzati dall'animazione del villaggio. Non si sa ancora se si trovasse già in piscina, come sembra, o se ci sia caduto, sta di fatto che non è più riemerso dall'acqua. I bagnini lo hanno subito soccorso: era privo di coscienza e non respirava. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma il velivolo arrivato a Golfo Aranci non è riuscito ad atterrare a causa della mancanza di spazio, nel frattempo era già arrivata sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri. I medici sono riusciti a far espellere l'acqua ingerita dal bambino, che ha ripreso a respirare ma non conoscenza. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione: i medici mantengono la prognosi riservata, nelle prossime ore potrebbe essere trasferito a Sassari. I carabinieri della Stazione di Golfo Aranci e della Compagnia di Olbia hanno avviato le indagini sull'episodio. Al momento i militari non hanno registrato negligenze da parte del personale del residence.(ANSA).