Musica: Luigi Salvaggio vince 60/o Festival Castrocaro

(ANSA) - CASTROCARO TERME (FORLI'-CESENA), 27 AGO - Luigi Salvaggio, 21 anni, di Caltanissetta, ha vinto la 60/a edizione del Festival Voci nuove di Castrocaro, trasmessa in diretta tv su Rai1 con la conduzione di Rossella Brescia e Marco Liorni e gli interventi di Sergio Friscia. Come gli altri 11 finalisti ha proposto una 'cover' celebre di un artista che ha esordito a Castrocaro, nel suo caso 'Nord Sud Ovest Est' degli 883 (Max Pezzali), poi un brano inedito, 'Il silenzio delle stelle'. Studente universitario di chimica e tecnologie farmaceutiche a Catania, chitarrista autodidatta, lo scorso anno ha preso parte a 'Italia's got talent' e ha raggiunto la finale del festival 'Crazy Art'. Ora parteciperà di diritto alle selezioni nell'area Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Le esibizioni sono state valutate da una giuria tecnica di qualità composta da Fio Zanotti, Giò Di Tonno, Silvia Mezzanotte e Claudio Cecchetto (presidente). Ospite Ivana Spagna, dopo il forfait di Patty Pravo, reduce da una brutta caduta. (ANSA).