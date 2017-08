Usa:neonazisti con svastica e saluto romano per morte leader

WASHINGTON - A due settimane dal corteo dei suprematisti bianchi a Charlottesville, un piccolo gruppo di neonazisti si e' radunato all'esterno di uno shopping center di Arlington, Virginia, a due passi da Washington, per commemorare ieri con il saluto nazista e una bandiera con una grande svastica il 50/mo anniversario dell'assassinio di un leader nazista americano. Lo scrive il Wp. Gli attivisti appartengono a "New order", erede del partito nazista americano, il cui fondatore, George Lincoln Rockwell, fu ucciso proprio qui, al Dominion Hills Centre, il 25 agosto del 1967. "Abbiamo deposto una corona di fiori e fatto il saluto nazional socialista per 88 secondi", ha spiegato Martin Kerr, capo staff di New Order, spiegando che 88 simboleggia "Heil Hitler" perche' la 'H' e' l'ottava lettera dell'alfabeto e 88 e' il codice per le prime lettere delle parole "Heil" e "Hitler".