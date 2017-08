WASHINGTON - E' scontro fra Donald Trump e lo speaker della Camera Paul Ryan sulla grazia del presidente al controverso ex sceriffo Joe Arpaio, dichiarato colpevole di aver ignorato il divieto di un tribunale di fare retate di immigrati. ''Lo speaker non e' d'accordo con la decisione. I dirigenti delle forze dell'ordine hanno una speciale responsabilita' nel rispettare i diritti di tutti in Usa. Non dobbiamo consentire a nessuno di credere che tale responsabilita' sia ridotta da questa grazia'', ha riferito Doug Andres, portavoce di Ryan.