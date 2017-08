(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Claudio Bredy, di 54 anni, ex sindaco di Gignod e dirigente regionale. Era uscito per un'escursione sul Mont Seuc, nella valle di Cogne, e non è più rientrato a valle. Sono impegnati nelle ricerche il Soccorso alpino valdostano, il Corpo Forestale, guardaparco e Vigili del Fuoco con l'ausilio di unità cinofile. Un elicottero della protezione civile ha anche effettuato un sorvolo nella zona.