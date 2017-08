(ANSA) - ROMA, 27 AGO - L'esercito libanese ha dichiarato il cessate-il-fuoco unilaterale conto l'Isis al confine con la Siria nel nordest del Paese: lo riporta l'emittente al Jazeera. Il cessate-il-fuoco e' entrato in vigore oggi alle 7:00 ora locale (le 6:00 in Italia) e servirà a Beirut per stabilire il destino di nove soldati libanesi attualmente prigionieri dell'Isis, ha reso noto l'esercito in un comunicato. Subito dopo l'iniziativa del Libano, anche il gruppo Hezbollah e l'esercito siriano hanno annunciato il cessate-il-fuoco contro l'Isis.