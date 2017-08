(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Mattina da bollino nero (traffico critico) in direzione sud e rosso (traffico intenso) sull'autostrada A22 del Brennero con code in Trentino Alto Adige. In particolare si registrano in sud rallentamenti e code da Bolzano nord ad Affi e in nord da Verona nord a Rovereto nord. Rallentamenti sono segnalati anche sulle principali strade statali che portano ai luoghi di vacanza. Per questa domenica di rientro per molti dal periodo di riposo estivo e per altri occasione di una gita fuoriporta l'Autobrennero prevede bollino giallo (traffico sostenuto) in entrambe le direzioni ancora al pomeriggio, ma ancora bollino rosso per la mattina di domani in direzione sud. (ANSA).