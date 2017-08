Migranti in piscina: folla e applausi a Messa don Biancalani

(ANSA) - PISTOIA, 27 AGO - Folla alla Messa che don Massimo Biancalani, il prete che ha accompagnato alcuni migranti in piscina suscitando polemiche, ha concelebrato stamani a Pistoia con il vicario del vescovo, Patrizio Fabbri. Un lungo applauso dei fedeli lo ha accolto all'inizio della Messa. Il sacerdote aveva salutato tutti i parrocchiani all'ingresso della chiesa, stringendo loro la mano così come ha fatto con la ventina di esponenti di Firza nuova che avevano annunciato la loro presenza per "controllare" la sua omelia. "Ragazzi, non è necessario che ve lo dica...", ha detto loro riferendosi all'invito di evitare manifestazioni di segno politico in chiesa. Sulle panche, dalla parte opposta, siedono alcuni migranti assistiti dal sacerdote, che hanno voluto essere alla Messa nonostante siano di fede musulmana. L'arrivo del drappello di Fn è stato accolto davanti alla chiesa dal grido di "Fuori i fascisti", lanciato da alcuni partecipanti al sit-in di solidarietà con il prete.