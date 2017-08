Migranti sgomberati: presidio nel centro storico di Roma

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Ha trascorso la notte nei giardini vicino ai Fori Imperiali, alle spalle della Prefettura di Roma, un gruppo degli ex occupanti del palazzo di via Curtatone, circa dieci persone, dopo che il corteo di ieri nel centro della Capitale ha ottenuto l'autorizzazione a un presidio. I partecipanti, che al termine della manifestazione avevano annunciato di non voler andar via senza aver ottenuto risposte dalle istituzioni sull'emergenza abitativa, hanno trovato un accordo con la Questura per un presidio che prevede un ristretto gruppo di persone autorizzato a rimanere fino a lunedì prossimo. A quanto riferito dai Movimenti di Lotta per la Casa domani verrà richiesto alla Prefettura un incontro per istituire un tavolo anche con il Campidoglio e la Regione sull'emergenza abitativa.