Migranti: prossima settimana vertice Raggi-Minniti

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - La prossima settimana si terrà un incontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro dell'Interno Marco Minniti per fare il punto sulla situazione degli sgomberi. La riunione, che verterà sui temi migranti, accoglienza e politiche abitative, a quanto si apprende, è stata chiesta dal Campidoglio nell'ambito dei "buoni rapporti e costanti contatti istituzionali". Già lo scorso 26 giugno, infatti, la sindaca di Roma ed il responsabile del Viminale avevano dato vita ad una cabina di regia sul tema immigrazione. All'indomani del corteo dei movimenti per la casa che ha sfilato per il centro della Capitale da Palazzo Senatori arriva anche l'apprezzamento per la gestione della manifestazione che si è svolta senza incidenti.