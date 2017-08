Precipita cordata, salgono a due i morti in Trentino. Sette i feriti

Salgono a due i morti per l'incidente avvenuto stamani sul ghiacciaio della Presanella in Trentino, nella zona del parco Adamello Brenta. Risulta infatti deceduto uno dei due feriti in condizioni più critiche.

Sarebbero tutti bresciani i nove escursionisti caduti in un crepaccio. Si tratta di un gruppo della Valle Camonica. Tra loro anche un ragazzo di 14 anni, che è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Trento.

Gli alpinisti, partiti questa mattina dal Rifugio Denza, divisi in tre cordate stavano risalendo la vetta quando all’improvviso, in prossimità della forcella Freshfield, a quota 3.200 metri, i primi due sono scivolati, coinvolgendo anche gli altri alpinisti. Alcuni sono scivolati anche per circa 200 metri.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.30 e i soccorritori sono ancora al lavoro. Sul posto il 118 con quattro elicotteri e altri mezzi di servizio.

A collaborare con l’elisoccorso del Trentino per il recupero degli alpinisti caduti sul ghiacciaio è al lavoro anche l’Aiut Alpin dell’Alto Adige e uno dei tre feriti più gravi è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Uno di loro è morto subito il ricovero.