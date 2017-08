Una persona è morta e otto sono rimaste ferite in un incidente in montagna stamani nel Trentino nordoccidentale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.30 e i soccorritori sono ancora al lavoro. Sul posto il 118 con quattro elicotteri e altri mezzi di servizio. Secondo le prime informazioni si tratta di alpinisti che erano in cordata.

A collaborare con l’elisoccorso del Trentino per il recupero degli alpinisti caduti sul ghiacciaio è al lavoro anche l’Aiut Alpin dell’Alto Adige e uno dei tre feriti più gravi è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Due sarebbero in condizioni critiche.