(ANSA) - LONDRA, 27 AGO - La polizia britannica ha arrestato un secondo uomo in relazione all'attacco di venerdì sera vicino a Buckingham Palace. Scotland Yard ha reso noto che un uomo di 30 anni sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche e' stato arrestato oggi a Londra e che perquisizioni sono in corso in un quartiere ovest della capitale. Venerdì sera tre poliziotti sono stati feriti lievemente da un 26enne di Luton, alle porte di Londra, che li ha affrontati armato di una spada e invocando Allah a poche decine di metri dal cancello d'ingresso di Buckingham Palace.