(ANSA) - BERLINO, 27 AGO - "Tutti in Europa devono accettare che il vecchio sistema-Dublino non è sostenibile. Non può essere che Grecia e Italia debbano sopportare da sole tutto il carico, soltanto a causa del fatto che la loro posizione geografica è tale che i profughi arrivano da loro". Lo ha detto Angela Merkel in una intervista alla Welt am Sonntag. "Per questo i profughi vanno distribuiti in modo solidale".