Infastidito rumori minaccia passanti con pistola, arrestato

(ANSA) - DIANO MARINA (IMPERIA), 27 AGO - Un turista torinese di 56 anni, forse infastidito dai rumori della via, è sceso in strada armato di pistola minacciando i passanti ed è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri. Erano circa le 4, quando in stato di alterazione, l'uomo è sceso dalla propria abitazione cominciando a inveire contro alcuni passanti e alcuni venditori ambulanti, uno dei quali, sempre sotto la minaccia dell'arma, è stato trattenuto sotto il gazebo della bancarella. Allertata da una chiamata al 112, sul posto è intervenuta una pattuglia e l'uomo, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato disarmato e arrestato. In seguito a una perquisizione domiciliare gli sono state sequestrate due armi regolarmente detenute: una Beretta ed una Glock in calibro 9. L'uomo comparirà domattina in Tribunale per il rito direttissimo.